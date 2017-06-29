Сильная и опасная: черниговская журналистка гнет гвозди (Фото)
Черниговская журналистка Алла Скорик запостила на своей странице в соцсети фотографию с изогнутым гвоздем. И вызвала бурное обсуждение и восхищение со стороны интернет-пользователей.
По словам журналистки, это результат занятий на тренажере «Сухожил». Он есть в центре социально-психологической реабилитации «Ресурс». Уникальный тренажер разработан для восстановления опорно-двигательного аппарата и развивает систему сухожилий.
«Ну, что, мой первый гвоздь! Сама не верю до сих пор, если честно) полгода назад сделала сюжет о тренажер, рекомендован для всех видов войск, спецподразделений, который развивает систему сухожилий. Решила попробовать, но не ради того, чтобы гвозди крутить, а чтобы исправить позвоночник, укрепить суставы и т. п. Три месяца назад ради интереса попробовала скрутить гвоздь – да ну, что там! Он и с места не сдвинулся! Сегодня, думала, будет та же картина, но он поддался, словно из пластилина!!! Это работает, невероятно, но сегодня уже точно убедилась на себе!» – делится впечатлениями Алла Скорик.
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