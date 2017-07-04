Секс в браке: 6 причин его отсутствия
Вероятные причины, почему вы больше не занимаетесь сексом.Сообщает сайт Наша мама.
Игнорирование собственных эмоций
Возможно, когда вы услышали, что именно женские отказы в сексе приводят к появлению любовниц. И вы решили, что никогда не будете отказывать мужу. Даже когда вы не хотите секса. Даже когда у вас болит голова или плохое настроение. В результате мужчина получает в постели не страстную любовницу, а послушную куклу. Которая относится к сексу как к необходимому, но не очень приятного обязанности.
Тянете одеяло на себя
Другая крайность: некоторые женщины ведут себя в постели так, будто рядом с ними секс-машина, которая обязана выполнять все прихоти своей хозяйки, но не нуждается в удовлетворении своих. Мол, я обеспечиваю ему оргазм – пусть и за это скажет спасибо.
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Никакой романтики
Если вы думаете, что романтика – это свечи и прогулки под луной, вы ошибаетесь. Романтика – это все, что дарит вам эмоциональную близость. Без которой сексуальная близость становится неполной. И человек, лишенный эмоциональной близости, может полностью остыть до физического проявления любви. Такие простые вещи, как разговоры по душам, обмен впечатлениями или совместное планирование отпуска позволят вам найти эту эмоциональную близость.
Игнорирование физической привлекательности
Как не крути, а мужчина любит глазами. Если вы ходите по дому в рваном футболке, очень поправившейся за последнее время или перестали делать прическу и макияж, будьте готовой к тому, что мужчина может потерять к вам интерес. Конечно, он любит вашу душу, но почему он должен при этом иметь дело с вашим немытым телом или скверным запахом изо рта? На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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