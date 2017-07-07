Северские красавицы на празднике Ивана Купала (Фоторепортаж)
Щедрая и цветущая черниговская земля. Она богата урожаями и хорошими и трудолюбивыми людьми. А еще она богата на красивых девушек. Не верите?
То взгляните на эти прекрасные, волшебные лица в праздничных купальских веночках – и вам все будет понятно. На Черниговщине самые красивые девушки – как маленькие, так и взрослые.
Вчера, когда мы все готовились к празднику Ивана Купала, в городском парке было очень шумно и в то же время весело. Там казаки Украины мерились своей силой, щеголяли своим телосложением. А девочки в веночках щедро им аплодировали и были в восторге от казацкой ловкости.
Но это не просто девушки и женщины – то наши красавицы, которыми мы гордимся. Ведь недаром во все века полісяночки очаровывали своей красотой мужчин. Приятного вам просмотра и радости в душе от волшебной красоты наших красавиц.
Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала
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