Самые популярные детские травмы: советы родителям
Что делать, если ребенок получил ту или иную травму, сообщает сайт Наша мама.
Растяжения
Как правило, симптомы растяжения такие, как и при ударе (боль, гематома или ее отсутствие). Часто возникает в суставах, например, малыш бежал и подвернул ногу. Если вы точно уверены, что у ребенка растяжение, нужно наложить давящую повязку и приложить что-то холодное. Но стоит знать, что растяжки очень похоже на вывих или перелом – в последних случаях без помощи врачей просто не обойтись. Если боль сильная, можно дать ребенку обезболивающее до прибытия врача.
Вывих
При вывихе появляются сильные болевые ощущения, а травмированный сустав может деформироваться и смещаться, например, при вывихе ноги, одна конечность будет короче другой. Как правило, при такой травме замедляется кровообращение, поэтому может быть потеряна чувствительность конечности. К поврежденному месту нужно приложить холодный компресс и зафиксировать: если вывих ноги, обеспечить горизонтальное положение, руки – зафиксировать с помощью косынки или иного полотна. Далее отправляться в больницу (если вывих мелких суставов) или вызвать скорую помощь. Вывихи очень похожи на переломы и часто ими и сопровождаются, поэтому не стоит заниматься самолечением и самостоятельно вправлять поврежденный сустав.
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Перелом
Симптомы перелома такие же, как и при вывихе: деформируется место повреждения, появляется сильная боль и нарушается подвижность. При переломе у ребенка нужно обездвижить травмированную конечность, чтобы уменьшить боль и не допустить большего смещения костей. Руку или нужно зафиксировать с помощью повязки из платка, предварительно сделав шину их подручного средства, например, палки или линейки. Ребенку можно дать обезболивающее и вызвать скорую помощь. До ее приезда чадо не стоит кормить, так как есть вероятность, что в больнице будет нужен наркоз. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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