Салат принесет ребенку максимальную пользу
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Если вы хотите, чтобы ваш малыш ел полезные летние овощи, предложите ему этот простой и вкусный салат.
Состав:
листья салата разных сортов
по веточке укропа и петрушки
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. Л. жидкого меда
1 ст. л лимонного сока
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Приготовления:
Крупные листья порвите руками на мелкие кусочки, маленькие оставьте целыми. Кулинарную зелень очень мелко нарежьте. Сложите все в большую миску. Взбейте оливковое масло, мед и лимонный сок, по вкусу добавьте соль. Вылейте заправку в салат и перемешайте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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