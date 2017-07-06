Салат принесет ребенку максимальную пользу

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если вы хотите, чтобы ваш малыш ел полезные летние овощи, предложите ему этот простой и вкусный салат.

Зеленый салат с медом (с 3 лет)

Состав:
листья салата разных сортов
по веточке укропа и петрушки
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. Л. жидкого меда
1 ст. л лимонного сока

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Приготовления:
Крупные листья порвите руками на мелкие кусочки, маленькие оставьте целыми. Кулинарную зелень очень мелко нарежьте. Сложите все в большую миску. Взбейте оливковое масло, мед и лимонный сок, по вкусу добавьте соль. Вылейте заправку в салат и перемешайте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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