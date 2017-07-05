Ребенок и антибиотики: почему лекарства не работают
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Если малыш заболел, а антибиотики не помогают, что делать? О пути решения этой проблемы сообщает сайт Наша мама.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
10 фраз, которые сделают вашего ребенка счастливым
Что делать? Антибиотики не должны выбираться родителями самостоятельно. Показания для приема и сами лекарства определяются врачом после очного осмотра ребенка. Современные оральные формы (порошки для приготовления суспензии, таблетки, капсулы) не уступают по эффективности инъекционным.
Нет никакой необходимости сопровождать курс антибиотиков препаратами для “поддержки” печени, поджелудочной, кишечника и других органов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)