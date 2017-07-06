Ребенок боится собак: как ей помочь

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Детские психологи убеждены, что в терапии такого страха нужен комплексный подход, сообщает сайт Наша мама.

Следовательно, нужно побороть и страх резких звуков, и боязнь собаки у ребенка:

1. Научи ребенка самого создавать резкие и громкие звуки в игре, в конкурсе крикунов в лесу, в конкурсе на лучшее Ку-ку-рі-ку, в игре ложками на кастрюлях. Но все громкие и резкие звуки должны ассоциироваться только с весельем.

2. Позволь ребенку самостоятельно регулировать громкость музыки.

3. Играй в имитацию звуков, подкрепляя задачами на тихо-громко. Включай имитацию лая разных собак (щеночка и взрослой собаки, большой и маленькой) – это должен делать ребенок.

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4. Не стыд ребенка за его страх.

5. Не давай советы, например, И чего их бояться.

6. Не говори ребенку никогда: не подходи к этой собаке – укусит.

7. Важно постепенное привыкание к собаке. Сначала показывай ребенку приятные картинки собак, потом читай про собачек рассказы и сказки, потом подари ребенку мягкую игрушку Собаку и на итоговом этапе познакомь ребенка с милым щенком. Не продолжай этапы привыкания, если ребенок не преодолела страх на предыдущем. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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