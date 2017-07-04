Ранняя социализация ребенка от 1 до 6 лет
Все, что стоит знать родителям о социализации ребенка мы собрали для вас в нашем новом материале, сообщает сайт Наша мама.
1-й этап (примерно до 1 года).
Главную роль для ребенка играет мама. Именно от ее отношения к ребенку, спокойствия, эмоциональной близости к нему зависит успешность формирования базового доверия к реальности. В этот период все жизни малыша уложенные в семье, через нее происходит погружение в культуру (мамины колыбельные, игры), формируется отношение к миру (доверие или настороженность). Нарушение контакта с мамой (разлука, холодность матери) затрудняет дальнейшую социализацию.
2-й этап (с 1 года до 3 лет).
В жизни малыша появляется общество. Он знакомится с проявлениями различных эмоций, учится различать их, проявлять волевые качества (упорство, целеустремленность, терпение). Ребенок становится активнее, начинает интересоваться другими детьми. Но главным человеком в этом возрасте все еще остается мама. Именно через близкого взрослого происходит общение с другими малышами, и игра, и знакомство с миром.
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3-й этап (от 3 до 5-6 лет).
У ребенка начинает складываться представление о собственном “Я”, отличном от других людей, малыш становится инициативным, расширяется сфера его общения. Ему уже недостаточно социализации только внутри семьи. Малыш тянется к другим детям, игра становится основой взаимодействия с миром. Успешность прохождения этой стадии зависит от того, насколько родители поддерживают общительность малыша, его вовлеченность в активные игры.
4-й этап (с 5-6 лет – весь период начальной школы).
В сознании ребенка происходит перелом: его эгоцентрична позиция меняется на объективную, он уже может “посмотреть со стороны”, сопоставить разные аспекты ситуаций и их значения для себя и для другого. В настоящее время возможности социализации в семье практически исчерпаны, но ее поддержка остается важной при встрече ребенка с трудностями. При помощи близких взрослых ребенок должен преодолеть первые трудности, чтобы сохранить уверенность в себе и открытость новому общению. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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