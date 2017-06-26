Раненые бойцы, изнасилования и казацкий праздник в Батурине: інформпідсумок за понедельник
В Чернигове мужчина изнасиловал 51-летнюю женщину.
В российских супермаркетах продают черниговский борщ.
На базе роты спецназначения «Чернигов» взорвался снаряд.
Порошенко назначил председателя Бахмачской РГА.
Остановись, мгновение, или Секреты удачного кадра от черниговской фотомайстрині.
«Колдун-чернокнижник», который убил киевское супругов, может навсегда сесть за решетку. Подробнее в сюжете.
Фонтан-улитка: в Чернигове построили каркас для «водички».
Минус 400% – депутаты отменили премию для мэра Корюковки.
К патрульной полиции Чернигова снова выстраивается очередь. Подробнее в сюжете.
Казацкие развлечения не теряют популярности: в Батурине возродили казацкий праздник.
Для Саши с Носівщини ищут учительницу.
Фото Alex Alex
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым