Развитие ребенка от 1 до 7 месяцев

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько слов о развитии ребенка в этот период сообщает сайт Наша мама.

Это время отводится на знакомство с привычками и характером малыша. Вы узнаете своего маленького человечка! Потом вы с уверенностью скажете, когда ребенок сонный, а когда голодная или когда малыш просто скучает по тональности плача. Устанавливайте зрительный контакт с малышом, разговаривайте, пойте ему песни и выкладывайте на животик. Месячный ребенок должен уметь: присосаться к груди, чтобы прокормить себя, фокусировать взгляд, распознавать некоторые звуки (например, голос мамы), реагировать на громкие звуки, сжимать руки в кулак.

До трех месяцев малыш должен уметь: держать голову, улыбаться, успокаивать себя с помощью пальца или кулака во рту, вытягивать ножки, агукать, устанавливать зрительный контакт и следить за движущимися предметами, наслаждаться игрой и уметь выражать базовые эмоции языком тела.

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До семи месяцев малыш умеет: переворачиваться с живота на спину и обратно, сидеть с поддержкой, протягивать руки за игрушкой, перекладывать игрушку из рук в руки, откликаться на имя, распознавать различные эмоции в твоем голосе, играть в “ку-ку” и искать спрятанные предметы, выражать эмоции голосом.

Нужно обратиться к педиатру, если малыш плохо держит голову, протягивает одну (или вообще не протягивает) руку, не показывает своих эмоций, не успокаивается у мамы на руках, не улыбается, не указывает интереса к играм и не может сидеть даже с поддержкой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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