Радикальные пожмашини подорожали…
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 21 июня по результатам тендера заказала ООО «Промышленная компания «Пожмашина» пожарно-спасательных автомобилей на 600,34 млн грн.
Об этом сообщается в системе «Прозорро».
В этом году партиями поставят:
105 пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (530905)-515М на шасси МАЗ-530905 (Беларусь) с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 (Россия) по 4,61 млн грн.
25 пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (5401НЕ)-515К на шасси КрАЗ-5401НЕ (Украина) с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 (Россия) или ЯМЗ-53602-30 (Россия) или WP10.380E32 (Китай) по 4,63 млн грн.
На сайте «Пожмашини» такие модели отсутствуют. Они будут изготовлены в этом году и оснащены стационарным лафетним стволом Protek Style 622 с ручным управлением, стационарной телескопической мачтой освещения Fireco Standart 4х250 LED 6 м, пожарно-техническими средствами и тому подобное.
В декабре 2016 года ГСЧС заказала «Пожмашині» несколько другие автоцистерны АЦ-4-60 (5309) 505М на шасси МАЗ-530905 с двигателями ЯМЗ-238ДЕ2 по 3,81 млн грн., то есть на 21% дешевле.
Как и тогда, гарантийный срок эксплуатации составляет два года, а гарантия на цистерну для воды и бак для примесей – пять лет.
Цена сделки на 0,08% ниже ожидаемой стоимости закупки в 600,84 млн грн.
Единственным конкурентом по выше на процент цене традиционно было ПАО «Производственное объединение «Автотранспортник» Валентина Затхея, причем оба участника ни разу не снижали цену во время аукциона.
В 2015 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял о необходимости покупать технику именно в «Пожмашини».
В ноябре 2015 года правительство разрешило полную предоплату за пожарную технику на срок до шести месяцев, приняв соответствующие изменения в постановление «Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства».
Бюджет на 2016 год был принят ночью 25 декабря 2015 года. Накануне принятия лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявлял, что его фракция не будет голосовать за бюджет. Однако после того, как по предложению нардепа от БПП Максима Курячего в проект бюджета внесли почти 400 млн грн. на закупку пожарной техники, «радикалы» сразу проголосовали «за».
«Пожмашина» зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию «Ідехус лимитед». Бенефициаром указано директора «Пожмашини» Олега Борща, который в прошлом году баллотировался в в Черниговский облсовет от Радикальной партии. Подписантом «Пожмашини» является Валерий Иващенко, депутат Прилуцкого райсовета от Радикальной партии.
С прилукским заводом был связан Сергей Аверьянов, который с июня 2015 года по май 2016 года работал первым заместителем нынешнего председателя ГСЧС Николая Чечеткина. Его квартиру обыскивали в прошлом году в связи другим тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него до сих пор не в суде.
Чечеткин возглавляет ГСЧС с мая 2015 года, а до того был заместителем своего предшественника Зоряна Шкиряка. Тот продержался на посту полтора месяца и ушел в отставку после эвакуации украинцев из разрушенного землетрясением Непала, а впоследствии стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Еще ранее председателем ГСЧС был Сергей Бочковский, которого в марте 2015 года задержали на заседании Кабмина вместе с заместителем Василием Стоєцьким.
В целом с августа 2016 года ГСЧС заключила с «Пожмашиною» три соглашения относительно автоцистерн на общую сумму 1,02 млрд грн. Условия одной из них относительно штрафных санкций фирма безуспешно оспаривала в суде.
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