«Работницы соцслужбы» ограбили сіверянку

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

До Носовского отделение обратилась жительница г. Носовка и сообщила, что ее ограбили.

Женщина рассказала, что в дом зашли две женщины, которые представились работницами социальной службы. Находясь в доме, они похитили из шкафа деньги в сумме 12 000 гривен.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr