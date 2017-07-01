«Работницы соцслужбы» ограбили сіверянку
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
До Носовского отделение обратилась жительница г. Носовка и сообщила, что ее ограбили.
Женщина рассказала, что в дом зашли две женщины, которые представились работницами социальной службы. Находясь в доме, они похитили из шкафа деньги в сумме 12 000 гривен.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
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