Простая и эффективная овсяная диета
В чем польза такой диеты
Важно уточнить, что геркулесом называют хлопья, которые получают специальным способом в ходе обработке зерен овса. Овсяные хлопья относят к диетическим низкокалорийным продуктам. Овсянку отличает высокое содержание клетчатки, наличие едва ли не всех витаминов и минералов, которые необходимы организму. Овсяной каше удается неплохо утолять голод, снижать уровень холестерина, очищать организм.
Даже в перерыве между другими диетами не возбраняется устраивать разгрузочные дни, употребляя в пищу лишь овсянку. Это поспособствует улучшению самочувствия и потере лишнего веса.
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Насколько эффективна эта диета
В настоящее время достаточно распространены диеты на овсяной каше. По уровню строгости можно выделить две разновидности диет: щадящая и жесткая. За неделю на жесткой диете реально потерять до 7-ми килограммов. И это не удивляет, поскольку в овсяной каше, которая сварена на воде, без соли, сахара, масла, содержится всего 84 килокалории на 100 граммов.
Твое недельное меню
Меню наиболее строгой разновидности диеты на овсяной каше ограничено и простой, поэтому, возможно, и эффективно. В течение дня необходимо есть только овсянку, запивать кашу травяными настоями (лучше из шиповника, поскольку здесь содержится витамин С в большом количестве), а также зеленым чаем.
Важно правильно приготовить кашу. Нельзя добавлять молоко, готовь кашу только на воде. Овсяные хлопья не обязательно варить, можно запаривать их горячей водой в течение 10-20 минут, накрывая крышкой. Благодаря этому в максимальной степени удастся сохранить все полезные свойства овсянки.
Соль, сахар, масло и прочие добавки использовать нельзя.
На четвертый и следующий дни диеты в суточный рацион добавь одно зеленое яблоко. Старайся не кушать позже, чем за 3 часа до сна на протяжении всей диеты. Подобное правило весьма полезно, желательно ввести его в привычку и после окончания диеты.
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