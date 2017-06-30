Проблемный 39-й: старания троллейбусников пробуксовывают
Коммунальное предприятие «Черниговское троллейбусное управление», которое обслуживает автобусный маршрут № 39, никак не в состоянии наконец-то восстановить его работу после того, как маршрут был фактически заморожен, поскольку все автобусы с него сняли для замены троллейбусов, которые не могли курсировать через ремонт на проспекте Мира.
Ремонты закончились, а вместо 39-го продолжает очень-очень редко курсировать один автобус 39А – с неопределенным интервалом и графиком движения.
Артем Тарасенко, начальник службы эксплуатации КП «ЧТУ», сначала сказал, что судьба 39-го маршрута будет решена в понедельник. А потом своеобразно намекнул, что 39-й вообще не нужен.
«Десять троллейбусов, 10 маршруток № 27. Вы еще хотите туда 10 автобусов № 39? Сколько можно туда пускать транспорта. Мы что, гонки там будем устраивать», – сказал Тарасенко.
Начальник службы эксплуатации, видимо, не знает, что маршрут № 39 стопроцентно не дублирует ни одного маршрута, а микрорайоны, которых он не учел (вул. Старобелоусская, вул. Черновола), насчитывают около 1 000 черниговцев.
На конкурсе по распределению маршрутов троллейбусники хотели, кроме 39-го маршрута, еще и 27-й. И уверяли всех в своей способности к нормальной работе. Но результат совсем другой – 39-й коммунальщики активно «сливают». То ли в состоянии это КП обеспечить нормальную работу хоть одного автобусного маршрута?
Также остается неизвестным, каким образом сейчас «ЧТУ» использует свой транспорт. На все эти вопросы Артем Тарасенко посоветовал писать официальный запрос. Руководитель «ЧТУ» Дмитрий Лавренюк вообще в течение первой половины дня не отвечал на звонки от ЧЕline.
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