Прилуцкие воруют…

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В результате операции криминальной полиции и РПОП задержан «на горячем» ранее судимый гражданин с похищенными в монастыре иконами.

Об этом сообщает сектор коммуникации главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Несколько дней назад полиция получила оперативную информацию, что на территории Черниговского Елецкого женского монастыря готовится преступление. Речь шла о возможности кражи старинных икон из помещения ігуменського корпуса монастыря.

Оперативники уголовного розыска вместе со спецназовцами устроили засаду.

И действительно, после первой ночи, когда на улице погасли фонари, послышался шорох… Мужчина подошел к зданию, профессионально открыл окно и быстро залез внутрь.

Когда вор выходил из корпуса с похищенными иконами, полицейские задержали мужчину со спортивной сумкой, где находились две похищенные иконы Божией Матери.

Задержанным оказался прилучанин, ранее судимый за убийство по неосторожности. Правда, мужчина отсидел в СИЗО всего полтора года и вышел на свободу. Однако на путь исправления не стал…

Иконы не попадут к чьему закрытого собрания древностей и не будут перепроданы поклонникам антиквариата.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса – кража с проникновением. Подозреваемого закрыли согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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