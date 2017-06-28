Президент наградил орденом Атрошенко
За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие и по случаю Дня Конституции Украины президент Петр Порошенко отметил немало северян.
Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на официальном портале гаранта.
В частности, орденом «За заслуги» III степени награжден Черниговского городского головы Владислава Атрошенко и голову Ичнянского районного объединения литераторов «Криница» Станислава Маринчина.
Главу общественной организации «Нежинская горрайонная организация ветеранов Афганистана» Сергея Ступака награжден орденом «За заслуги» ІІ степени.
Звание «Заслуженный работник промышленности Украины» присвоено главному инженеру акционерного общества «Черниговская швейная фабрика «Элегант» Елене Романовской.
А начальник станции Чернигов регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ао «Украинская железная дорога» Николай Кубышко стал «Заслуженным работником транспорта Украины».
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