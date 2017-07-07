Представители «Нашего края» обсуждают формирование системы социальных услуг в общинах

magictr | 07.07.2017 | Новости | Комментариев нет

*Актуально

На приглашение первого заместителя министра социальной политики Украины Ольги Крентовської депутат Черниговского областного совета от партии «Наш край», руководитель исполнительной дирекции Черниговского областного отделения Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Ирина Грозенко и председатель Кіптівської сельского совета объединенной территориальной общины Владимир Кучма (представитель «Нашего края») принимают участие в двухдневном семинаре-совещании на тему: «Формирование интегрированной системы социальных услуг в условиях децентрализации; современная практика и перспективы».

Семинар проходит в г. Краматорске Донецкой области.

О достижениях объединенных территориальных общин Черниговщины в сфере социальной защиты населения и прав ребенка рассказала участникам семинара Ирина Грозенко.

Значительных успехов в вопросах социальной защиты населения, защиты прав ребенка достигли в Кіптівській ОТГ, о чем руководитель общества Владимир путин поделился с коллегами, присутствующими на этом мероприятии.

Мероприятие проходит при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr