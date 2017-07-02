Появление коммунальных вышибал под видом судебной реформы недопустима, – «Наш край»
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Принятые в первом чтении Верховной Радой законопроекта о расширении полномочия коллекторов должны быть исключены из реформы судопроизводства. Об этом заявил сопредседатель «Нашего края» Сергей Кальцев.
По его словам, власть под видом реформирования и упрощения судопроизводства расширяет полномочия коллекторов.
«Изменения в кодексы упрощают взыскание долгов с рядовых украинцев, которые и так находятся на грани выживания, и способствуют появлению коммунальных вышибал. Эти нормы открывают новые возможности для злоупотреблений со стороны поставщиков услуг и коллекторов, которые будут собирать их долги», – отметил Сергей Кальцев.
Он подчеркнул, что власть пытается внедрить автоматизированный аресте денежных средств и банковских счетов за долги и открыть банковскую тайну.
«Этим прежде всего будут злоупотреблять кредиторы и поставщики коммунальных услуг. Так, судья по заявлению лица сможет принять судебный приказ о взыскании долга и добавить данные должника в системы автоматизированного ареста средств и счетов. В то же время должник может получить информацию только с помощью судебного интернет-портала, что нарушает его права», – отметил Сергей Кальцев.
Партия «Наш край» требует не принимать любые «коллекторские» изменения в законодательство.
«В условиях завышенных тарифов и постоянного роста цен, превышающих повышения доходов, нельзя позволить властям выжать из украинцев последнее», – подчеркнул Сергей Кальцев.
Как известно, на прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и других законодательных актов».
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и более чем 25 других законодательных актов.
Пресс-служба политической партии «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым