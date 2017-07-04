Почему ребенок всегда должен жить в полной семье
Это в дальнейшем вприває на уровень жизни и счастья ребенка. Сообщает сайт Наша мама.
Добровольцев спрашивали, с кем они жили в течение первых 15 лет своей жизни. 641 участник провел с одним отцом все свое детство, а 1539 человек – часть детства. Специалисты поинтересовались годовым доходом, количеством посещений врача, успехами в личной жизни и выяснили степень социальной интеграции. Также добровольцы оценивали, насколько они довольны жизнью. Исследование показало, что люди, которых все детство воспитывал один из родителей, зарабатывали в среднем на 30% меньше и чаще теряли работу. Кроме того, у них было меньше друзей, и они реже находились в романтических отношениях.
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Исследователи учли социально-экономические условия в детстве. После этого разница в степени удовлетворенности жизнью оказалась не очень большой. Так, у участников, которые провели все детство с одним из родителей, уровень удовлетворенности жизнью был на 0,2 пункта ниже, чем у тех, кого воспитывали отец и мать, и на 0,1 пункта ниже по сравнению с теми, кто пережил развод родителей в детстве. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: meddaily.ru
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