Почему полезно делать растяжку тела?
Упражнение №1.
Сядьте на пол (лучше на коврик) и расставьте ноги широко. Нахиляйтесь корпусом, пытаясь достать до каждой ноги поочередно. Не спешите выполнять определенное количество – главное не скорость а качество.
Упражнение № 2.
Так же сидя на пілозі сомкните ноги и выпремте их. Если так сложно – немного согните в коленях. Нахиляйтесь корпусом, тянитесь руками к кончикам пальцев.
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Упражнение №3.
Лягте на пілогу, ноги согните и подтяните под себя. Руками держитесь за стопы и подтягивайте вверх плечи и голову.
Упражнение№4.
лежа на полу подтягивайте ноги вверх как в детстве в упражнении “березка”. Не обязательно становиться “в струнку”, не мучайте позвоночник. А вот тянуться ножками вверх.
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