Почему мужчины уходят от жен
Не делай ошибки, за которые потом жалкуватимеш.
Его прошлое и ваше будущее
Совсем не все мужчины готовы рассказать тебе во всех подробностях о том, что было в их жизни до тебя. И совсем не стоит превращаться в детектива и выпытывать все подробности его отношений с другими женщинами. А потом ревновать, упрекать, устраивать скандалы. Все это глупо и никому не нужно. Не стоит ворошить прошлое. Сейчас твой любимый с тобой – и это главное. Никогда первой не начинай разговоры о вашем совместном будущем. Твой мужчина должен первым начать этот разговор. Планировать свое будущее постепенно начинайте с планов на уикенд, потом на отпуск. И лучше, если свои варианты предложит именно он.
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Не будь пилой!
Постоянную критику не любит никто. Не стоит указывать своему избраннику на его недостатки и пытаться “подтянуть” его до своего идеала. Никогда не позволяй себе ни одного плохого слова в адрес его друзей. Если он тебя познакомил с ними – это уже прекрасно. Это признак доверия и признания тебя. Кроме того, твой избранник явно хочет похвастаться перед тобой своими друзьями и ждет, что ты оценишь их. Если он не спрашивает твоего мнения, не начинай разговора о конкретном человеке. Твой парень не поймет, почему женская интуиция подсказывает тебе, что старого друга надо бросить в беде самого.
Откровенность не безгранична!
Конечно, вы должны доверять друг другу. Но это не означает, что нужно рассказать любимому все-все! Ему совсем не обязательно знать, как и сколько раз ты сходила с ума от мужчин и сколько уникальных преимуществ у них было. Не нужно твоему любимому знать и множество других подробностей твоей жизни. О многочисленные наследственные и приобретенные болячки тоже лучше пока промолчать. Лучше всего будет, если он никогда не узнает. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gigamir.net
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