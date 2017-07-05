Почему возникает кашель даже летом?
Вирус
Кашель, вызванный острой респираторной вирусной инфекцией, длится не больше трех недель. Вирус вызывает раздражение нервных окончаний дыхательных путей, и вы начинаете кашлять. От такого кашля хорошо помогают отхаркивающие средства, а вот принимать антибиотики или противовирусные без особой рекомендации специалистов врачи не советуют, потому что это грозит затягиванием болезни. Имейте в виду: если такой кашель продолжается более трех недель и становится сухим, вам обязательно надо обратиться к врачу.
Аллергия
Если вы – аллергик, то наверняка страдаете от насморка. В этом случае слизь не только накапливается в носовых пазухах, но и стекает по задней стенке горла, раздражая нервные окончания, создавая эффект щекотки. И вы начинаете кашлять. Подобный кашель может быть как сухим, так и влажным. От такого кашля поможет солевой раствор: полощите горло, растворив в стакане теплой воды 1 чайную ложку соли. И, по назначению врача, принимайте антигистаминные препараты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро вылечить боль в горле: 3 способа
Астма
Кашель астматического происхождения больше всего мучает ночью и после интенсивной физической нагрузки. Вас могут преследовать приступы лающего кашля и даже удушья при контакте с вещами, продуктами и препаратами, что вызывают аллергию. Помните, что астма сама по себе не лечится, и если вы не начнете принимать препараты как можно раньше, ситуация только ухудшится. Вам необходим осмотр врача.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой