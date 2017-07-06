Пособие по уходу за ребенком 2016
Помощь при рождении нарається одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком.
Важно Обратиться необходимо не позднее 12 календарных месяцев после рождения ребенка, иначе помощь не назначат.
Одновременно помощь при рождении ребенка, не получен через смерть одного из родителей, которому эта помощь была предназначена, выплачивается матери (отцу, опекуну) при условии обращения за ней не позднее, чем через 12 месяцев после смерти получателя помощи.
Перечень документов необходимых для получения помощи
Для получения помощи необходимо прежде всего предъявить паспорт или других документ, который подтверждает личность и Индивидуальный налоговый номер (ИНН). Кроме того необходимо предоставить:
— Заявление, которое составляется в произвольной форме с указанием данных для регистрации места проживания ребенка.;
— Копию свидетельства о рождении ребенка. (В случае рождения мертвого ребенка пособие при рождении не назначают).
— Копию решения об усыновлении опеки – подают только опекуны.
Данный перечень документов является исчерпывающим.
Регистрация места проживания новорожденного ребенка осуществляется также на основании направленных органами социальной защиты населения данных, отметил законный представитель, с которым постоянно проживает ребенок, в заявлении о назначении помощи при рождении ребенка.
Помощь при рождении виплачуватимеься в размере, который не будет зависеть от того, какая по счету ребенок в семье — первая, вторая, третья.
Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41 280 гривен. Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн. на месяц) в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Нужно отметить, что помощь при рождении ребенка назначается опекуну на каждого взятого под опеку ребенка в размере, установленном при рождении ребенка. А в случае если ребенка (на которую назначают помощь) устроено в детское учреждение на полное государственное содержание, пособие назначается и выплачивается также в размере, установленном при рождении первого ребенка. Деньги при этом перечисляют на открытый в банке счет ребенка.
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