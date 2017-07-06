Порядок расторжения брака
Брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.
Есть следующие варианты расторжения брака:
• По согласию жены и мужа через органы Загса;
• В судебном порядке на основании решения суда.
Если супруги пришли к взаимному согласию для расторжения брака и у них нет несовершеннолетних детей, в таком случае возможно расторжение брака через органы ЗАГС. Для этого необходимо подать в органы ЗАГС заявление о расторжении брака.
В случае неявки в органы ЗАГС по уважительным причинам один из супругов может подать заявление о расторжении брака с нотариально удостоверенной подписью второго из супругов.
Заявление о расторжении брака может подать один из супругов, в случае признания другого супруга безвестно отсутствующим.
Если супруги не достигли взаимного согласия на расторжение брака и возникают споры, по разделу имущества супругов, в таком случае необходимо обращаться в суд для решения споров.
Стороны имеют право в течение месяца после подачи заявления о расторжении брака отозвать заявление.
Брак расторгается независимо от наличия между супругами имущественного спора.
Исковое заявление о расторжении брака подается по месту жительства ответчика. В случае, если на иждивении матери есть несовершеннолетние дети, суд по ходатайству матери может открыть производство по делу по месту жительства истца. Также по взаимному согласию сторон, дело может рассматриваться по месту жительства любого.
Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то может быть предоставлен срок для примирения.
В исковом заявлении необходимо указать причины для расторжения брака,в частности о том, что дальнейшее совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречило бы интересам одного из них, интересам их детей, имеющих существенное значение.
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