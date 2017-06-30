Полицейские Черниговщины задержали преступников-гастролеров (Фото)
Вчера во Мне полицейские оперативно вышли на след двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на магазин, после чего выехали в другой населенный пункт. Раскрыть преступление правоохранителям помогли «умные» камеры, установленные в городах и на трассах Черниговской области в рамках проекта «Сеть Безопасности».
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
29 июня двое мужчин зашли в менский магазин-вагончик, но покупки в их планы не входили. Один из них неожиданно начал размахивать ножом и требовать, чтобы продавщица отдала ему все деньги. Напуганная женщина послушно выполнила указание незнакомца, но тот еще решил прихватить с собой ее мобильный телефон.
Затем мужчина заставил женщину зайти в подсобку, закрыл дверь и вместе с сообщником они сели в машину и отправились восвояси. Напуганная продавщица выбежала на улицу и обратилась к прохожим с просьбой позвонить в полицию. Именно здесь и пригодилась «Сеть Безопасности», ведь женщина запомнила цвет и марку автомобиля.
Правоохранители сразу воспользовались архивными записями «Сети Безопасности» и обнаружили, что такое авто действительно находилось в это время возле магазина. Возможности «умных» камер позволили полицейским установить номерной знак автомобиля, на котором передвигались грабители. Этот номер был внесен в базу разыскиваемого автотранспорта, после чего полиция объявила на территории области план «Перехват».
Система видеокамер отследила, что машина разбойников отправилась в сторону Сосницы, а вот уже в Новгород-Северском легковушку задержали полицейские. Однако в нем находился лишь таксист, который подвозил мужчин — как установила полиция, своих знакомых. Зато сами разбойники изъявили желание еще заехать на рандеву в Чернигов.
В процессе дальнейшей оперативной отработки полученной информации правоохранители установили, где стоит ожидать появления разыскиваемых. На обратном пути из областного центра полиция и задержала гастролеров. У них был изъят мобильный телефон продавщицы и часть похищенных денег.
Полицейские также установили, что один из мужчин ранее неоднократно имел проблемы с законом и находился в местах лишения свободы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас полиция проверяет подозреваемых на причастность к совершению других преступлений. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым