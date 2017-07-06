Полезная и вкусная банановая диета
Большое содержание витаминов и калия хорошо влияет на состояние кожи. С помощью такой диеты можно провести полноценный детокс.
Рацион диеты на неделю простой. В день можно съедать 1,5 кг бананов и принимать их когда угодно. Основными напитками являются зеленый чай и очищенная вода без газа. Употребление жидкости не ограничено.
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Диетологи отмечают, что в некоторых случаях диету можно разнообразить столовой ложкой любой каши и тоненьким кусочком отварного нежирного мяса.
Важно помнить, такая диета, как и другие монодиеты, подходит не всем. Через бедность рациона и жесткие ограничения диета противопоказана людям с различными хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и расстройством пищеварения.
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