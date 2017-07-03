Повреждены крыши жилых домов и школы и захламленные дороги — последствия 3-дневной непогоды (Фото)
В течение 30 июня — 2 июля на территории Черниговской области в результате сложных погодных условий и порывов сильного ветра в сек. Анисов Черниговского района частично повреждена кровля здания общеобразовательной школы I-III степеней, а также кровли частного жилого дома и 2-х хозяйственных зданий.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
В с. Количевка Черниговского района повреждены кровли 2-х частных жилых домов. В г. Носовка произошло падение дерева на жилой дом. В настоящее время проводятся сметно-оценочные мероприятия с целью проведения восстановительных работ.
Кроме того, в селах Гусавка, Савинки и Лозовая, Менского, Корюковского и Сосницкого районов соответственно, а также на автодороге «Талалаевка-Ичня» в Ичнянском районе произошло падение деревьев на проезжую часть транспортных путей области.
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