Победительница «Коронации слова», новенькие троллейбусы и потери Черниговщины — главные новости пятницы
Черниговчанка стала победительницей «Коронации слова». А претенденты на приз в 10 тысяч гривен презентовали новые композиции.
Бытовой химии, закупленного для учреждений образования, должно хватить на год, — заверили в горсовете. Также рассказали, что черниговцы, которые пострадали на производстве, будут получать санаторно-курортное лечение по новому порядку.
Неожиданный тендерный поворот: Чернигов купит 5 новых троллейбусов.
В Пенсионном фонде царит спортивный дух — День государственного служащего отметили в области (подробности в видео).
Водителю, который под хмельком сел за руль и лишил жизни человека, вынесен приговор.
Свежий криминал — у «Градецького» подрезали мужчину.
И потери Черниговщины: на востоке погиб боец, а в Киеве утонул студент.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым