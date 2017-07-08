Первая помощь, если ребенка ужалила медуза
Стоит все манипуляции провести быстро и без промедления, сообщает сайт Наша мама.
Также укус надо промыть морской водой. Проточной это делать нельзя, потому что яд быстрее впитается. Можно промыть ожог раствором пищевой соды или раствором 5% уксуса, если эти продукты есть под рукой.
Чтобы не осталось жала на месте укуса нужно провести тупой стороной ножа, удаляя их с кожи.
На место ожога можно капнуть сок лимона, чтобы нейтрализовать яд медузы. Важно использовать именно цитрус, а не пакетированный сок из него.
Боль от ожога снимут и холодные примочки и обезболивающие средства.
Ребенку также нужно дать принять антигистаминный препарат, чтобы не появилась аллергическая реакция на укус. Сыпь и отек – это первые признаки аллергии.
Если ребенка ужалила медуза, ни в коем случае не рекомендуется использовать пищевое масло для нанесения на ожог, а также йод, зеленку и промывать спиртосодержащих напитками. Все эти средства только увеличат площадь ожога.
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Место укуса надо спрятать от солнечных лучей, но не наносить на него солнцезащитный крем.
Даже если боль у ребенка после укуса медузы стало меньше, покажите чадо врачу!
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Источник: 4mama.ua
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