Пенсионная реформа должна быть вынесена на публичное обсуждение, – депутат от «Нашего края»
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Украинцы наконец получили возможность самостоятельно, без правительственных указаний, изучить положение четырех законопроектов пенсионной реформы.
Как сообщила депутат Черниговского областного совета от партии «Наш край», исполнительный директор Черниговского регионального отделения Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Ирина Грозенко, «Наш край» от начала требовал от правительства прекратить манипуляции и шантаж, а также не предоставлять обществу только дозированную информацию. Зато – исполнять пенсионное законодательство Украины.
«Партия отмечает, что внесенные в Верховную Раду законопроекты, направленные на реформирование пенсионного обеспечения, должны быть доведены до каждого украинца. Все положения пенсионной реформы должны получить независимую оценку на предмет соответствия Конституции и принципам социальной справедливости», – прокомментировала Ирина Грозенко.
«Наш край» требует от правительства не зацикливаться на рекламе и пропаганде преимуществ пенсионной реформы от МВФ. Правительство должно сосредоточиться на исполнении действующего пенсионного законодательства и немедленно осовременить пенсии. Кроме того, партия настаивает на отмене налога с доходов работающих пенсионеров.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым