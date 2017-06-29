От Ленина – до Кобзаря: декомунізаційна реинкарнация
На Черниговщине в Бахмаче ко Дню Конституции установили памятник Тарасу Шевченко, отлитый из свергнутого Ленина
Декоммунизация, а теперь еще и десоветизация. Металл на новый монумент Шевченко приняли с многотонного бахмачского Ленина, демонтированного сразу после Революции Достоинства. 80% «тела» Ульянова пошла на самодельные пластины для бронежилетов в первые дни войны, а из оставшихся изготовили поэта.
Это уже четвертый памятник Шевченко в Бахмацком районе и 17-ый в области. Шевченко дважды бывал в окрестностях Бахмаче — в Батурине и селе Григорьевка, где был гостем в внучатого племянника Гетмана Ивана Скоропадского.
В самом Бахмаче планируют развивать гуманитарную политику — создать целый мемориал героям АТО. Семь уроженцев района погибло на войне на востоке Украины.
Источник: https://www.5.ua/
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