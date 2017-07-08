Особенности развития ребенка в 8-12 месяцев
На что обратить внимание в этот период, сообщает сайт Наша мама.
К году малыш должен уметь: ползать, садиться из положения лежа без посторонней помощи, стоять на ножках, говорить простые слова (мама, баба), использовать язык жестов (кивать головой), искать спрятанные перед ним предметы, захватывать предметы большим и указательным пальцами, исследовать предметы (бросать их, стучать ими друг о друга), использовать некоторые предметы правильно (телефон, чашка), плакать, когда родители уходят, выражать предпочтения в еде, игрушках и людей.
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В таком возрасте расширяются рамки нормы, однако стоит проконсультироваться с педиатром, если ваш малыш не стоит даже с поддержкой, абсолютно ничего не говорит, не пытается найти спрятанный предмет и не использует жесты. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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