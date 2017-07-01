Опасные тополя на Толстого: чего ждут коммунальщики (Фото)
Ветки тополей падают прямо на прохожих по любой непогоды.
Небольшой тополиный парк, что неподалеку жилой пятиэтажки № 122, превратился в детскую площадку, как только здесь появились горки и качели. И старым тополям более полувека. Их коммунальщики не обрезают, хотя рядом еще и электросеть. А местные жители жалуются, что несколько раз обращались к работникам Жэка № 3 и КП «Новозаводское» , ведь огромные ветви каждый раз обваливаются прямо на тротуар и детская площадка.
«Тополя очень высокие и старые, – сетует мама двухлетней девочки Нина. – Мы тут гуляем целыми днями, а даже малейший ветер обламывает ветки и они могут упасть на головы наших детей. Мы лично обращались в Жрэу, чтобы старые тополя обрезали. Еще осенью писали коллективное обращение, собирали подписи».
Начальник КП «Зеленстрой» Роман Стариков сообщил, что на предприятии есть специалист, который может определять уровень ветхости и аварийности дерева. И по его заключению дерева могут или обрезать или спиливать вообще. И для этого он должен получить официальную заявку от управления ЖКХ: «Они присылают нам заявки, а мы отслеживаем и выполняем работы, – сообщает Роман Стариков. – У нас есть специально обученный человек».
Местные неравнодушные мамы прошлой весной высадили в этом парке молодые клены и березы, а вместе с озеленювачами «Зеленстроя» еще и сирень. И теперь просят чиновников обратить внимание на старые и аварийные тополя, пока те не наделали беды.
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