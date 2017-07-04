Одна из улиц в центре города после дождя превращается в венецианский канал
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Отремонтировать сток для дождевой воды – петиция с таким названием была зарегистрирована 3 июля в соответствующем разделе на сайте Черниговского городского совета.
«По улице Декабристов проходит сток дождевой воды почти всего района. Он заиленный и в аварийном состоянии, также пересекает несколько раз улицу, поэтому во время дождя и схода снега вода бежит прямо по дороге, подмывая все», — отмечает автор петиции Юрий Кручко.До конца сбора подписей осталось 29 дней. Сейчас петиция собрала 13 подписей.
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