Огурцы и кабачки с дырками: последствия непогоды в Локнистому (Фото)
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Жители села Локнистых Менского района собрали первый после урагана урожай. Семья Житник не осмеливалась выйти на огород после града: «Град был чуть меньше куриное яйцо, – в отчаянии рассказывает местная жительница Нина Житник. – Все мои грядки сровнял с землей. В кабачках и огурцах попробивал дыры. Лук, словно косой, скосил.»
Смерч пронесся частью сел Локнистых и Гусавка Менского района. Крестьяне жалуются, что спасать овощи даже не пытались, ведь сначала прятались сами и прятали детей. Местные жители уверяют: такой непогоды за последние десятилетия не помнят. И сетуют, что теперь на хороший урожай надеяться нечего. Подробности о ненастье и жертв смерча ждите в сюжете.
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