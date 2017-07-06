Обследование у гинеколога — 5 важных факторов, почему его нужно проходит регулярно

Посещение врача-гинеколога
Можно назвать 5 основных причин, почему обязательно стоит посетить гинеколога.
Нарушение менструального цикла. Несмотря на то что такая проблема распространена среди большинства женщин, с ней нужно прийти на осмотр. Как минимум врач определит причину, а как максимум — назначит лечение. Иногда нарушение цикла может говорить о хроническом эндормите, эндометриозе, дисфункции яичников, миоме матки.
Зуд, жжение. Неприятные ощущения в половых органах должны стать руководством для посещения врача. Они являются признаками кандидоза (молочницы), бактериального вагиноза, воспаления матки и яичников.
Подбор противозачаточных средств. Секс полезен для женского здоровья. Однако он должен быть безопасным. Только гинеколог сможет подобрать пациентке оптимальный вид контрацепции.
Проблемы с зачатием. Если девушка или женщина планирует завести ребенка, но у нее это не получается на протяжении года и более, тогда ей обязательно нужно прийти на осмотр. Специалист определит проблему и назначит лечение.
Частая смена полового партнера. При таком образе жизни можно получить разные инфекции, которые протекают без симптомов. 70% молодых людей заражены вирусом папилломы. Однако они не знают об этом, потому что болезни не имеет явных признаков.
Какие анализы нужно сдавать регулярно?
Одного осмотра иногда бывает недостаточно. Также могут потребоваться различные анализы. К ним относят такие их виды:
- мазок;
- кровь из вены;
- УЗИ органов малого таза;
- цитологические исследования шейки матки;
- кольпоскопия;
- гистероскопия;
- МРТ;
- КТ.
Если у девушки или женщины нет проблем, она ни на что не скаржиться, достаточно только одного мазка. Он обладает небольшой информативностью. Но его достаточно для того, чтобы узнать о состоянии женского организма.
Чтобы обнаружить гонорею, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес и вирус папилломы человека, необходимо отделяемое из половых органов. Вещество необходимо и для анализа уреаплазмы, микрофлоры и микоплазмы. Для обнаружения сифилиса, ВИЧ-инфекции, гепатита В и С нужно сдать кровь из вены.
Ранние признаки, когда нужно поспешить на консультацию к гинекологу внепланово
Существуют ситуации, когда прийти на осмотр к гинекологу нужно очень срочно. Самостоятельно справится с ними невозможно. В домашних условиях даже противопоказано предпринимать попытки по устранению проблем, связанных с гинекологией. На какие признаки обязательно стоит обратить внимание?
Зуд и белые выделения. Такие симптомы говорят о возникновении вульвовагинита. Это не что иное, как воспаление влагалища и наружных половых органов. Несмотря на то что болезни считается неопасным, все равно с ним следует срочно прийти к врачу. Он проведет осмотр и назначит соответствующее лечение.
Резкая боль. Она может сигнализировать о тяжелых болезнях. Нередко появляется при таких гинекологических патологиях, как апоплексия яичника и прерывание внематочной беременности. Также срочно нужно идти к врачу, если боль появилась после полового акта, аборта, использования некоторых контрацептивов.
Хроническая боль. Зачастую говорит о наличии таких гинекологических патологий, как миома матки, воспаление придатков матки, эндометриоза, расширения вен малого таза, спаечного процесса в тазу, апоплексии яичников.
Обильное кровотечение при менструации. Такая ситуация может быть сигналом о том, что у девушки или женщины аденомиоз, гиперплазия эндометрия, субмукозный миоматозный узел или полип эндометрия.
Кроме представленных выше ситуаций, срочно идти к гинекологу необходимо при кровотечении во время беременности, при проблемах с менопаузой, увеличении живота, появлении болезненных уплотнений. Если своевременно не обратиться за помощью к специалисту, это может привести даже к смертельному исходу.
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