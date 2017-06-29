Новый секретарь, декомунізаційна реинкарнация и укус змеи: інформдайджест по четверг

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

На Черниговщине испекут стейки из мамонта и установят статую Христа.

Сіверянин составил пять самолетов собственными руками.

Змеи атакуют: на Черниговщине ядовитый пресмыкающееся укусил женщину.

Экс-начальник управления образования Куприяненко возглавил черниговский филиал вуза.

«Kozak System» зарядил бешеным драйвом батуринцев.

От Ленина – до Кобзаря: декомунізаційна реинкарнация.

Lady in red вернулась к городского совета с эмоциональным выступлением.

В Чернигове будут считать бездомных животных.

На Черниговщине детей учат выживать в экстремальных условиях. Подробнее в сюжете.

Муниципальную полицию заменят «стражей».

В Черниговском городском совете – новый секретарь и новый регламент. Подробнее в сюжете.

Полицейские искупали своего пса в светомузыкальном фонтане.

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