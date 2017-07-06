Новые санитарные нормы для детских садов
16 мая МИНЗДРАВ Украины утвердил новые санитарные нормы для детских садов.
Старый Санитарный регламент для дошкольных учреждений был разработан в 60-х годах и регулировал все, до мелочей. Многие из этих норм устарели и не учитывали потребности современных детей.
Слишком жесткие требования делали невозможной официальную работу детских садов на дому. Прекрасная возможность покончить с огромными очередями в детсады просто оставалась под запретом.
Новый регламент не идеален, но он снял и упростил множество неоправданных требований.
Что позволяют санитарные нормы в детском саду 2016
☀Детский сад в квартире
Первое и главное: в регламенте появилось упоминание детских садов в жилых помещениях. Это прорыв, потому что до сих пор нормы почему-то запрещали располагать сад в квартире.
Дети лучше всего себя чувствуют в домашних условиях, а мамы лучше знают, как организовать сад полезно и интересно.
Теперь получить лицензию домашним садиках будет в разы проще. От этого выиграют и дети, и родители.
☀Кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха
Чистый прохладный воздух и нормальная влажность в помещении нужны не только аллергикам. В духоте дети болеют чаще, чувствуют себя более вялыми.
До сих пор установить увлажнитель или кондиционер и поддерживать нормальный микроклимат в группе было большим риском и ответственностью для заведующего. Эта техника была под запретом.
Сейчас по письменному согласию родителей можно установить в саду кондиционеры, увлажнители, очистители воздуха. При этом нужно следить за их исправностью и своевременной заменой фильтров.
☀Спальни могут занимать меньше места
Старые нормы требовали персональную стационарную кроватку для каждого малыша. 20-30 кроваток, расставленные в комнате, занимают большую площадь.
Двухъярусные кровати могли бы сократить эту площадь вдвое. Раскладные кровати можно было бы просто убрать после тихого часа, и полностью освободить комнату для игр. Но и то, и другое в старом регламенте было под запретом.
Новые правила позволяют не только ставить двухъярусные кроватки и раскладушки с твердыми матрасами. Теперь дети, до своего захвата, могут спать прямо на полу, на матрасиках. После сна матрасы убирают, и для игр освобождается дополнительная комната. Так делается в садах во всем мире, теперь можно и у нас.
☀Стирка и готовка — профессионалам
Как можно было открыть детский сад в квартире, если нормы требовали, чтобы у сада была своя прачечная и пищеблок? Новый Санитарный регламент отверг эти требования.
Белье можно отдавать в стирку в прачечной, при условии, что среди ее клиентов нет инфекционных больниц, химических лабораторий и других опасных организаций.
Питание можно заказывать в кейтеринговых компаниях. Это прекрасно, потому что меню теперь устанавливается не за общим требованиям РАЙОНО, а на усмотрение детского сада и с учетом пожеланий родителей.
Если у ребенка есть особые пищевые потребности – у него аллергия, или расстройство аутичного спектра — можно подобрать ему отдельное меню. Подобных компаний много, и они готовы подстраиваться под каждого ребенка отдельно.
☀Справки по отсутствию больше не нужны
Отменено еще одно правило, которое сильно затрудняло мамам жизнь. Старые нормы требовали, чтобы после трех дней отсутствия ребенок обязательно приходил в сад со справкой от врача. Не важно, по какой причине он отсутствовал и как себя чувствует.
Новые нормы позволяют принимать детей без справок, если он пересидел дома простуду или неделю гостил у бабушки.
Из «медицинских» новшеств: не нужно больше при входе осматривать зев и мерить температуру, как требовали старые нормы. Теперь это можно делать только при необходимости, если у ребенка явные признаки недомогания.
☀Сады идут в ногу с прогрессом
Новые образовательные стандарты в детском саду содержащих нормы работы детей за компьютером, нормы работы с интерактивными досками. Это поможет сделать занятия дошкольников интереснее. В то же время нельзя требовать от детей выполнения домашних заданий.
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