Неравнодушные черниговцы пришли на помощь троллейбусу (Фотофакт)
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 3 июля, на перекрестке улиц Рокоссовского и Доценко горожане помогли троллейбусу сдвинуть с места. Фотографию, на которой видно, как люди толкают троллейбус, опубликовала на своей странице в Facebook Юлия Ковтун.
«Чернигов. Наши дни», – написала автор фото.
В комментариях к фото пользователи пишут, что такая ситуация именно на этом перекрестке уже привычная.
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