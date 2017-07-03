Неприкосновенность: «убрать нельзя оставить» – что думают депутаты
Сенсационное заявление Генпрокурора Юрия Луценко о внесении в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов – Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова – уже длительное время обсуждает большинство СМИ всеукраинского уровня.
Представления в отношении первых пяти народных избранников регламентный комитет начнет рассматривать уже сегодня и должен завершить процесс 7 июля.
29 июня Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от «Опоблоку» Михаила Добкина.
Таким образом, расстаться с депутатской неприкосновенностью могут 6 избранников.
ЧЕline поинтересовался у некоторых народных депутатов, что они думают по этому поводу.
«Самопоміч» всегда выступала за ограничение неприкосновенности всех: и депутатов, и судей, и Президента. Надо всегда сохранять баланс всех ветвей власти. Нельзя, чтобы одна ветвь власти была зависима от другой. Конкретно то, что сейчас происходит, считаю фарсом и очковтирательством», – отметила Анна Романова.
«Поддержу ходатайство ГПУ при вынесении в зал, добавлю, что это вопрос не ВРУ, а судебной системы. В Украине не может быть двух сортов людей. Неприкосновенность следует отменить полностью, поддерживал и буду поддерживать это решение. А по защите политиков, то они должны быть защищены от политического преследования, а не иметь иммунитет от уголовных преступлений», – прокомментировал народный депутат (мажоритарщик по 207-му округу Черниговщины) Анатолий Евлахов.
«Мое глубокое убеждение, что перед законом все равны, и никто не имеет права совершать уголовные преступления, тем более, прикрываясь депутатским мандатом. Поэтому я поддерживаю снятие депутатской неприкосновенности, как таковой. Относительно представлений ГПУ о привлечении 6 депутатов к ответственности. Я думаю, что целесообразно будет комментировать ситуацию после того, как Регламентный комитет Верховной Рады Украины рассмотрит эти представления и сделает соответствующие выводы. Тогда, имея все документы на руках, сделать свои выводы смогу и я. Ведь сегодня, к сожалению, мы видим погоню руководителей антикоррупционных органов по популярности вместо реальной работы на результат. Руководство следственных органов действует по логике пиар-кампаний: сначала громкие заявления, информационная поддержка, называются конкретные фамилии якобы подозреваемых, – а лишь затем вдогонку этому идут какие-то якобы доказательства и подтверждения. Но, как показывает ситуация на сегодня, к сожалению, распиаренная работа руководства этих органов заканчивалась тем, что высокие ожидания не подтверждались доказательной базой. По факту никого не привлекли к ответственности реально. Не исключено, что так произойдет и на этот раз. Все это приводит к тому, что уровень доверия к антикоррупционных органов в обществе катастрофически падает. Время идет, государство и доноры тратят колоссальные средства на существование антикоррупционных органов, которые почему-то превратились в «пиар-конторы», а общество ждет весомый результат, которого не видит», – прокомментировал народный депутат (мажоритарщик по 209-му округу Черниговщины Александр Кодола.
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