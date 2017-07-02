Незаконные гаражи в Чернигове снесут
Депутаты Черниговского городского совета утвердили Порядок демонтажа временных (металлических) гаражей на территории города, который предусматривает механизм, основания, сроки и порядок проведения демонтажа гаражей, которые размещены с нарушениями, дальнейшее обращение с демонтированными объектами, а также порядок возмещения расходов, связанных с их демонтажем.
Согласно акта проведенной комиссией инвентаризации, как сообщила пресс – служба міськоїради, на территории города находится 786 металлических гаражей без получения соответствующих разрешений и 243 объекты установлены на основании разрешительных документов, однако есть необходимость проведения проверки сроков действия данных документов.
Лицо, которому принадлежит незаконно установленный гараж, обязано за свой счет осуществить его демонтаж и провести восстановление нарушенного благоустройства на месте, которое он занимал.
В случае, если в течение 14 календарных дней лицом не представлено документов на право размещения гаража, а также не проведен его демонтаж не приняты меры по освобождению гаража от транспортного средства, уполномоченным органом осуществляется демонтаж гаража и обнаруженного перемещения транспортного средства на площадку временного хранения. Оплата работ по демонтажу гаража будет проводиться за счет средств городского бюджета.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым