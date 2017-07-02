Нежинские огнеборцы боролись с чернобыльским «красным петухом»
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушен.
Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Занялся огонь 29 июня около часа дня вблизи села Буряковка во время плановой вырубки леса.
Тогда пламя распространилось на 25 гектаров.
На ликвидацию огня пожарным понадобилось почти двое суток. На месте работали несколько десятков техники, более с100 флюдей.
Привлекали и вертолет и пожарные самолеты из Специализированного авиационного отряда МЧС Украины, который дислоцируется в Нежине.
Источник: НежатинДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым