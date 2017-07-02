На Черниговщине школьница попала в реанимацию из-за передозировки алкоголем
Сегодня ночью, 2 июля, в Корюковской центральную районную больницу попала 16-летняя школьница в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас несовершеннолетняя девушка находится в реанимационном отделении, однако угроза ее жизни миновала.
Известно, что девушка с с. Сядрино, учится в местной школе, переведена до 11 класса. По предварительной информации, «алкогольный» отдых с друзьями школьница начала в родном селе, затем перебралась к бару в райцентр, а уже оттуда попала в больницу.
Отметим, это уже второй подобный инцидент в Корюковке за последний месяц. В начале июня в районную больницу с алкогольным передозировкой попали двое 9-классников из разных городских школ. 15-летняя девочку ночь не могли привести в чувство. Сейчас с детьми все хорошо.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым