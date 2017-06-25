На Черниговщине украли химикаты на 170 тысяч гривен

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В полицию обратился мужчина, 1948 года рождения, с сообщением о краже.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

В период времени с 12 по 21 июня неизвестные лица сняли шиферные покрытия на крыше одного из складов Сребнянского зерносушильного комплекса и проникли внутрь помещения.

Злоумышленники похитили 40 канистр гербицида, емкостью по 5 литров каждая.

Сумма нанесенного материального ущерба составляет 170 тысяч гривен.

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