На Черниговщине украли химикаты на 170 тысяч гривен
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию обратился мужчина, 1948 года рождения, с сообщением о краже.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
В период времени с 12 по 21 июня неизвестные лица сняли шиферные покрытия на крыше одного из складов Сребнянского зерносушильного комплекса и проникли внутрь помещения.
Злоумышленники похитили 40 канистр гербицида, емкостью по 5 литров каждая.
Сумма нанесенного материального ущерба составляет 170 тысяч гривен.
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