На Черниговщине суд арестовал «чернокнижников», подозреваемых в убийстве супругов (Фото)
В выходные Новозаводской районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца «целителям», которые подозреваются в убийстве супругов из столицы.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Напомним, 15 июня в полицию Киева поступило заявление об исчезновении супружеской пары. Правоохранители сразу начали поиски молодых людей и выяснили, что последний раз они выходили на связь с территории Черниговской области.
Полиция нашла супруги 21 июня за селом Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области. Их тела были закопаны на территории свалки – на месте бывшего свинокомплекса. Женщине и мужчине было нанесено пять ножевых ран в грудь, от чего они сразу умерли.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых. Ими оказались знахарка и ее товарищ, который также практикует колдовство. Потеряв веру в традиционную медицину, супруги соблазнилось на обещание «чернокнижников» вернуть им здоровье. Прикрываясь благими намерениями, шарлатаны грубо лишили жизни молодую пару.
На сегодня следователями ГУНП в Черниговской области расследуется уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц) – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи (корыстные мотивы).
На выходных Новозаводской районный суд Чернигова обоим подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на два месяца. Продолжаются следственные действия, которые проводят полицейские Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
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