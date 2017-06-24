На Черниговщине состоялся конкурс молодых эстрадных исполнителей «Твой шанс»
Уже традиционно в Черниговском районе состоялся конкурс молодых эстрадных исполнителей «Твой шанс». В этом году 17 участников в возрасте от 14 до 17 лет съехались в Павловского дома культуры, чтобы продемонстрировать вокальные способности.
Первое место завоевала Алина Гриценко (Павловский дом культуры), второе – Александра Брагинец (Олишівський дом культуры), третье – Владислава Вильчинская (седне вский дом культуры) и Максим Штимак (Старобілоуський клуб). Победителям были вручены дипломы и памятные сувениры.
Поощрительный приз получили три участницы из Ивановского дома культуры: Татьяна Скварська, Дарья Одуло, Полина Белоножко.
культуры.
Жюри отметило хорошую подготовку конкурсантов и надеется, что в следующем году «Твой шанс» тоже будет богатым на певческие таланты.
Источник: отдел культуры и туризма ЧРДА
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