На Черниговщине разыскивают 16-летнего парня, который сбежал из реабилитационного центра
Черниговским отделом полиции разыскивается Булденко Руслан Анатольевич, 01.03.2001 года рождения, уроженец села Попельня Сновського района, воспитанник Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей (вул. Толстого, 110а, м. Чернигов), который 30 июня самовольно покинул территорию центра и до сих пор не вернулся.
Подросток неоднократно покидал данное заведение. Может находиться у своих родных, которые живут в Черниговском и Сновському районах.
Приметы :
— на вид 17-18 лет,
— рост 170-175см,
— худощавого телосложения,
— темно-русые волосы,
— серые глаза.
Был одет:
— серая футболка,
— цветные шорты.
Если вы обладаете информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, просьба сообщить Черниговский отдел полиции по телефонам: 102, 619-911, (093)5099816.
Не оставайтесь равнодушными.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым