На Черниговщине разыскивают 16-летнего парня, который сбежал из реабилитационного центра

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговским отделом полиции разыскивается Булденко Руслан Анатольевич, 01.03.2001 года рождения, уроженец села Попельня Сновського района, воспитанник Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей (вул. Толстого, 110а, м. Чернигов), который 30 июня самовольно покинул территорию центра и до сих пор не вернулся.

Подросток неоднократно покидал данное заведение. Может находиться у своих родных, которые живут в Черниговском и Сновському районах.

Приметы :

— на вид 17-18 лет,

— рост 170-175см,

— худощавого телосложения,

— темно-русые волосы,

— серые глаза.

Был одет:

— серая футболка,

— цветные шорты.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, просьба сообщить Черниговский отдел полиции по телефонам: 102, 619-911, (093)5099816.

Не оставайтесь равнодушными.

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