На Черниговщине разыскивается без вести пропавшая девушка (Фото)
Сновським отделением полиции ГУНП в Черниговской области разыскивается пропавшая без вести несовершеннолетняя Жданова Алина Сергеевна, дата рождения – 25.10.2000 г., жительница с. Земляничное Сновського р-ну (по вул. Вишневая, 2), которая также проживала в селе Шкробове Сновського р-ну по вул. Китринського, 2.
Последний раз девушку видели 29 июня в с. Земляничное, когда она шла в направлении автобусной остановки.
Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые, длина – ниже плеч, глаза серо-голубые, нос прямой, губы полные. Рост около 160-165 см.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Если вы владеете любой информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, просьба сообщить Сновське отделение полиции по номеру (04654)2-15-63 или (097) 129-17-87.
Не оставайтесь равнодушными!
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