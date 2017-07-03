На Черниговщине за спаивание несовершеннолетнего мужчина поплатился жизнью
В Коропе отец задушил земляка, который распивал алкоголь с его несовершеннолетним сыном. Как стало известно полиции, именно спаивание несовершеннолетнего инвалида детства и стало причиной смертельного конфликта.
В начале июля в полицию поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц Карпа тела неизвестного мужчины со следами избиения на лице.
Полиция установила личность погибшего, им оказался житель райцентра. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчину задушили.
Со слов местных жителей, погибший употреблял спиртные напитки вместе с несовершеннолетним парнем, инвалидом с детства. В это время к ним подошел смущенный отец. Он возмутился, что старший мужчина спаивает его сына, а в качестве аргумента несколько раз ударил «старшего друга» в лицо.
Отведя сына домой, отец вернулся, чтобы окончательно выяснить отношения. Разгорелась драка, в ходе которой отец еще несколько раз ударил мужчину, а затем задушил.
Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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