На Черниговщине двое детей попали в смерч
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Настоящее климатическое бедствие произошло в пгт. Березное Менского района. Поднялся ураган и с неба начал падать огромный град.
У жителей поселка осадками уничтожено немало площадей огородных культур. Более того — пострадали люди.
Двое детей попали в смерч. Атмосферное явление подняло их на несколько метров вверх: один ребенок госпитализирован. Досталось также пастухам, которые были на поле. От ударов града на теле остались огромные синяки.
Под градом уничтожено также немало огородных культур в сек. Локнистых Менского района.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым