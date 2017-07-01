На Черниговщине двое детей попали в смерч

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Настоящее климатическое бедствие произошло в пгт. Березное Менского района. Поднялся ураган и с неба начал падать огромный град.

У жителей поселка осадками уничтожено немало площадей огородных культур. Более того — пострадали люди.

Двое детей попали в смерч. Атмосферное явление подняло их на несколько метров вверх: один ребенок госпитализирован. Досталось также пастухам, которые были на поле. От ударов града на теле остались огромные синяки.

Под градом уничтожено также немало огородных культур в сек. Локнистых Менского района.

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